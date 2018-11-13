إبراهيموفيتش ينال جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

اختير النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المحترف في صفوف لوس أنجيليس غالاكسي، أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لعام 2018.

وتفوق "إبرا" على النجم الإنجليزي واين روني مهاجم دي سي يونايتد، بنيله 36.36 بالمئة في التصويت على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي.

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ومنذ انضمامه لغالاكسي مطلع العام قادماً من مانشستر يونايتد، سجل إبراهيموفيتش 22 هدفاً في 27 مباراة، ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً جداً للاعب في نهاية مسيرته الاحترافية، إذ أنه يبلغ من العمر 37 عاماً.