بوغبا يطالب ببقاء سولشاير في يونايتد

بول بوغبا

أعرب بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بالفوز على تشيلسي، والتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج أمس الاثنين.

وقال الدولي الفرنسي أن أولي غونار سولشاير مدرب الفريق، حصل على منصبه بجدارة، لأنه يثق في قدرات اللاعبين، والجميع داخل غرفة الملابس لديهم ثقة كبيرة في قدراته وأفكاره.

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وتمنى بوغبا الذي سجل هدفاً وصنع آخر أمام تشيلسي، استمرار المدير الفني النرويجي لفترة طويلة مع يونايتد، خصوصاً في ظل المستوى المميز الذي قدمه الشياطين الحمر مؤخراً، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة.

يذكر أن بوغبا سجل 9 أهداف وصنع 6، ليساهم بـ 15 هدفاً في آخر 11 مباراة تحت إشراف المدير الفني سولشاير.