ليفربول يستضيف بايرن ميونيخ وبرشلونة يلاقي ليون

مواجهتان ناريتان تعدان بالكثير

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، فيما يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعد مواجهة ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة واحدة من ثلاث مواجهات قوية أسفرت عنها القرعة إلى جانب مباراتي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهى لقاء الذهاب بفوز الأخير 2-0 الأسبوع الماضي، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي اللذين يلتقيان ذهاباً غداً الأربعاء في مدريد.

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ويقدم ليفربول أداءً مميزاً هذا الموسم؛ حيث يتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، علماً بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة قوته الهجومية الضاربة والمكونة من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقيادة فيرجيل فان دايك أبرز الغائبين عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف.

ويعول برشلونة على خبرة نجومه قائده ليونيل ميسي ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش لتأمين بلوغ ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على ليون الذي يغيب عنه قائده جزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف.

ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفاً له هذا الموسم لكسر سيطرة غريمه ريال مدريد على المسابقة، وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 2015، خصوصاً لتعويض خروجه المدوي من ربع نهائي الموسم الماضي على يد روما الإيطالي بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني بهزيمة ثقيلة إياباً بثلاثية نظيفة.