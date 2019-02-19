ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 0-2 كأس الاتحاد الإنجليزي

سولشاير يواصل قيادة يونايتد لتحقيق النتائج الإيجابية محلياً

حقق مانشستر يونايتد الفوز على مستضيفه تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم فريق المدرب أولي غونار سولشاير اللقاء في الشوط الأول، حين افتتح آندير هيريرا التسجيل برأسية في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استقبل بول بوغبا عرضية رائعة من ماركوس راشفورد حولها برأسه في شباك الحارس كيبا.

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وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق ومعادلة النتيجة في الشوط الثاني، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى سيرخيو روميرو.

بهذه النتيجة، تأهل مانشستر يونايتد لربع النهائي، فيما ودع تشيلسي البطولة لتزداد إحباطاته بعد أدائه المخيب في الدوري الإنجليزي تحت إشراف مدربه ماوريتسيو ساري.