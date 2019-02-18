تشاكر يدير لقاء ليون وبرشلونة

جونيت تشاكر

يدير الحكم التركي جونيت تشاكر المباراة التي ستجمع بين برشلونة الإسباني ومستضيفه ليون الفرنسي غداً الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد التركي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

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وأشار الاتحاد إلى أن طاقم تحكيم المباراة التي ستقام على ملعب بارك أولمبيك ليون، سيضم إلى جانب تشاكر كلاً من الحكمين التركيين بهاء الدين دوران وطارق أونغون، إضافة إلى الحكم الرابع خالص أوزكاهيا.

تجدر الإشارة إلى أن تشاكر أدار حتى اليوم 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا.