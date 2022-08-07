أبدى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني اهتمامه بضم اللاعب الأوروغواني إيدنسون كافاني ، والذي أصبح متاحًا حاليًا في سوق الانتقالات بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد عقب قضائه موسمين في الأولد ترافورد.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن النادي الأرجنتيني بوكا جونيورز يريد الاستفادة من خدمات كافاني، والنادي حاليًا يقترب جدًا من الوصول إلى إنهاء هذه الصفقة ويفعل كل ما بوسعه لضم اللاعب، خاصة أن نادي فياريال الإسباني يسعى أيضًا للتعاقد مع النجم الأوروغواني.

إيدنسون كافاني (المصدر: صفحة فابريزو رومانو على تويتر)

كافاني قريب جدًا من الدوري الأرجنتيني

من جهته، فإن كافاني بحسب ما قال رومانو موافق على العرض الذي قدمه نادي بوكا جونيورز، وحاليًا ينتظر اللاعب الخطوة القادمة من النادي لاتمام الصفقة والانتقال رسميًا.

الجدير بالذكر أن كافاني تألق مع نادي باريس جيرمان في الفترة الذي لعب فيها في الدوري الفرنسي بين 2013 وحتى عام 2020 قبل انتقاله إلى نادي الشياطين الحمر، ولعب الأوروغواني مع النادي الباريسي 200 مباراة سجل فيها 138 هدفًا وصنع 30 هدفًا، في حين أنه لم يوفق كثيرًا مع مانشستر يونايتد، حيث أنه خلال موسمين لعب فقط 41 مباراة سجل فيها 12 هدفًا وصنع 8 أهداف فقط.

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