بونجاح هداف العالم في 2018 على حساب ميسي ورونالدو

بغداد بونجاح

يواصل نجم المنتخب الجزائري والسد، بغداد بونجاح، تحقيق الإنجازات وكسر الأرقام القياسية خلال عام 2018، الذي يعتبر استثنائياً بكل تفاصيله لمهاجم النجم الساحلي السابق، الذي يقدم أفضل مستوياته رفقة "الزعيم".

ونجح بونجاح في تحقيق رقم جديد تجاوز من خلاله ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بعد أن تفوق في صدارة هدافي العالم خلال الموسم الحالي 2018.

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وتمكن نجم السد من تسجيل 48 هدفاً خلال 35 مباراة، حتى مواجهة توغو في التصفيات الإفريقية التي كانت المواجهة الأخيرة وسجل فيها هدفاً رائعاً، متفوقاً على ميسي الذي سجل 44 في 47 مباراة، ورونالدو الذي سجل 43 هدفاً في 44 لقاء، ونجح في تحقيق معدل تهديفي مميز وصل إلى 1.38 في كل مباراة.

وتوج بونجاح مؤخراً بجائزة هداف دوري أبطال آسيا الأخيرة، بعد أن سجل 13 هدفاً للسد في النسخة المنقضية من البطولة القارية والتي فاز كاشيما آنتلرز بلقبها للمرة الأولى على حساب بيرسيبوليس، متفوقاً على ديان داميانوفيتش مهاجم سوون سامسونغ الذي سجل 10 أهداف، ويوسف العربي مهاجم الدحيل الذي سجل 9 أهداف.