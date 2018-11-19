ملف مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030

كأس العالم

كشفت تقارير اليوم الاثنين أن الحكومة الإسبانية عرضت على المغرب المشاركة في ملف مشترك للحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2030.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى رغبة المغرب في المشاركة بملف سعياً لتنظيم مونديال 2030، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك.

وكشفت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن زيارة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية كان للمشاركة في أكثر من ملف، فيما أكدت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن رئيس الحكومة كان يحمل مقترحاً لمشاركة المغرب في ملف تنظيمي للمونديال إلى جانب كلٍ من إسبانيا والبرتغال.

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وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة المغربية، سيبلغ الاقتراح للملك محمد السادس، ملك المغرب لاتخاذ القرار النهائي.

وتوجد علاقة ترابط قوية بين كل من رئيس الاتحاد الإسباني والمغربي والبرتغالي مما قد يسهل تقريب وجهات النظر في الملف المشترك.