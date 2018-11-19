كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية إيطالية اليوم اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدمات الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "توتو سبورت" المقربة من يوفي، والتي قالت أن النادي يحلم في الوقت الحالي بضم الدولي الفرنسي، إلا أنه سيكون مضطرًا للتخلي عن مهاجمه باولو ديبالا من أجل تمويل هذه الصفقة.

وأضافت بأن قيمة بيع الهداف الأرجنتيني قد تصل إلى 130 أو 140 مليون يورو سيضيف عليها الفريق مبلغاً من أجل اقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي.

تقرير: يوفنتوس يدرس التخلي عن ديبالا لاستقطاب مبابي

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وأكدت الصحيفة أن أحلام النادي الإيطالي لا تشمل مبابي فقط، بل عدد من جواهر كرة القدم الشباب حول العالم وفي مقدمتهم ماركو آسينسيو نجم ريال مدريد.

كما يهتم يوفنتوس بضم كريستيان بوليسيتش وجادون سانتشو من بوروسيا دورتمند بعد الأداء الجيد الذي قدماه هذا الموسم.

يذكر أن اسم يوفنتوس ارتبط في الفترة الماضية أيضاً بضم خاميس رودريغيز لاعب وسط بايرن ميونيخ.