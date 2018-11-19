محمد زيدان يمتدح صلاح

محمد صلاح

أشاد النجم المصري المعتزل محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورتموند السابق بمواطنه محمد صلاح هداف ليفربول وما يقدمه من مستويات مؤخراً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها زيدان لموقع "جول"، وأكد خلالها أن ما يقدمه مواطنه يمنح الأطفال في مصر القدرة على الحلم بتكرار ما يقدمه.

وقال المهاجم المعتزل: "صلاح يمثل مصر بشكل رائع في إنجلترا وليفربول، ويقوم بعمل جيد للغاية، ونحن جميعاً ندعمه كالعادة، وندعو له دائماً ونتابعه لأنه يمثل مصر وكل العرب.

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"يقدم حالياً مثالاً جيداً كما كان حالي أنا وزملائي من قبله، مثل ميدو وأحمد حسن وغيرنا في الدوريات الكبرى.

"محمد صلاح مستمر في كتابة التاريخ الذي بدأه النجوم المصريون في أوروبا، ويجعل الأطفال يحلمون، اليوم هو وقته، وهو يسير بشكل جيد ويمنحنا الأمل".

يذكر أن صلاح نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وحل ثالثاً في اختيارات أفضل لاعب في العالم خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.