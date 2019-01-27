بيتيس ينضم إلى الأندية الراغبة بضم براهيمي

ياسين براهيمي

انضم ريال بيتيس للأندية الراغبة في التعاقد مع ياسين براهيمي نجم بورتو مستغلاً هو الآخر وضعية الدولي الجزائري الذي لم يجدد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

وقال موقع "ايل غول ديجيتال" المقرب من النادي الأندلسي إن إدارة بيتيس تسعى لضم براهيمي بهدف تعويض المخضرم خواكين.

ويُعاني خواكين من مشاكل بدنية ويريد مغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي، فضلاً عن أن بيتيس يريد تدعيم خط هجومه، تحسباً لإنهاء الموسم الحالي على أفضل صورة، كونه ينافس على عدة جبهات، وأبرزها الدوري الأوروبي، فضلاً عن التحضير للموسم المقبل.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة النادي الإسباني تتطلع لضم براهيمي الشتاء الحالي، وستوظف كل جهودها لإنجاح الصفقة، مشيراً إلى أنه حتى في حال فشله في تحقيق مسعاه، فإنه سيواصل تحركاته للظفر بصفقة جناح بورتو خلال سوق الانتقالات الصيفي، خاصة أنه يعرف الدوري الإسباني جيداً، إذ سبق له اللعب في غرناطة قبل أربعة مواسم، وقضى معه 3 مواسم.

ووفقاً للمصدر ذاته، يسعى بورتو حالياً لرفع الأجر السنوي لبراهيمي، بهدف تجديد عقده، موضحاً أن اللاعب لا يريد التسرع في اتخاذ أي قرار قبل دراسة جميع المقترحات والعروض المقدمة.

فالفيردي ينتقد غوارديولا

آليسون: سيتي الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي

ملخص مباراة كريستال بالاس وتوتنهام 2-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح يعود لفتح حساباته الاجتماعية

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وشتوتغارت 4-1 الدوري الألماني

وتسارعت الأحداث بشأن مستقبل النجم الجزائري بسبب عدم تجديد عقده، الأمر الذي جعله هدفاً لكثير من الأندية الأوروبية التي تريد التعاقد معه من دون دفع مستحقات تحويله من فريقه الحالي.

وكانت وسائل إعلامية بريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي أن براهيمي تحول إلى هدف عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد وآرسنال، مشيرةً إلى أن الفريقين باشرا تحركاتهما فعلاً من أجل خطفه.

ومن الأندية الأخرى التي تنتظر فرصة لخطفه أندية نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وويست هام يونايتد في إنجلترا، وروما ولاتسيو وميلان وإنتر ميلان في إيطاليا، بالإضافة إلى بنفيكا في البرتغال وبشيكتاش وفينيرباهتشة في تركيا.

وتسببت هذه المعطيات الجديدة في تعرض براهيمي لضغوطات رهيبة في بورتو، الذي يرغب مدربه سيرجيو كونسيساو وكذلك مسؤولو الفريق في بقائه حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

ويقدم النجم الجزائري أداءً مميزاً مع بورتو منذ انطلاق الموسم الحالي، إذ ساهم في تصدره الدوري البرتغالي، وتأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في تأهله إلى نهائي كأس رابطة الدوري البرتغالي، إذ سجل هدفاً خلال المباراة التي فاز فيها بورتو الثلاثاء الماضي على الغريم بنفيكا (3–1).