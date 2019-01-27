فالفيردي ينتقد غوارديولا

إيرنيستو فالفيردي

انتقد إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، مفاوضات مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا مع فرينكي دي يونغ نجم أياكس.

وأتم البارسا صفقة الهولندي الشاب من أياكس مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات على أن ينضم لاعب الوسط لصفوفه في الصيف.

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وقال مدرب برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "التحدث مع لاعب وهو متعاقد مع فريق آخر أمر غير مقبول.

"كان دي يونغ مرتبطاً بعقد مع أياكس ولذلك لم أتحدث معه، فهذا الأمر ضد مبادئي والأمر مختلف تماماً بالنسبة لي".

وكان دي يونغ قد اعترف بوجود تواصل بينه وبين باريس سان جيرمان، إضافة لتواصله مع غوارديولا الذي اتصل واعتذر منه بعد التوقيع مع البلاوغرانا.