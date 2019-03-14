بيكيه يقرر تمثيل كتالونيا بعد ترك إسبانيا

جيرارد بيكيه

قرر جيرارد بيكيه اعتزال اللعب دولياً مع منتخب إسبانيا بعد الإخفاق في كأس العالم 2018 إثر الخروج من دور الـ 16 على يد روسيا، وبرر قراره بالانتقادات المستمرة له والتشكيك في وطنيته بعد أن واجه صيحات استهجان في معظم المباريات الدولية على أرض إسبانيا، لذلك قرر تحويل الانتماء إلى منتخب آخر.

وأعلن بيكيه أنه سيمثل منتخب كتالونيا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة لخوض مباراة ودية ضد فنزويلا، في الوقت الذي سيلعب فيه رفاقه في منتخب إسبانيا ضد منتخبي النرويج ومالطا.

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ويثير القرار المزيد من الجدل حول بيكيه الذي يؤيد انفصال إقليم كتالونيا والاستقلال عن إسبانيا، رغم أنه خاض مسيرة طويلة مع منتخب لا روخا وتوج معه بلقب كأس العالم ولقب أوروبا.

وقال بيكيه بعد تسجيله هدفاً ضمن خماسية برشلونة أمام ليون في دوري أبطال أوروبا: "سأكون سعيداً بالانضمام لمنتخب كتالونيا"، مفضلاً عدم الحصول على راحة في العطلة الدولية، رغم أنه اللاعب الوحيد في الليغا الذي خاض جميع دقائق اللعب حتى الآن.