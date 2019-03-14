رسمياً: ريال مدريد يتعاقد مع ميليتاو

ميليتاو

أعلن ريال مدريد اليوم الخميس، عن أولى صفقاته الرسمية للموسم القادم بعدما أكد تعاقده بشكل رسمي مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو.

ووقع البرازيلي على عقد مدته 6 مواسم يمتد حتى يونيو 2025.

وتمت الصفقة بعدما دفع ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد ميليتاو مع بورتو، والمقدر قيمته بـ 50 مليون يورو.

ويجب على ريال سداد المبلغ قبل 15 يوليو القادم، وإلا سيزيد بنسبة 50% ليصل إلى 75 مليون.

ويأتي التعاقد مع ميليتاو بعد تألقه الشديد مع بورتو في الفترة الأخيرة، منذ قدومه من ساو باولو الصيف الماضي.

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وخاض ميليتاو 34 مباراة مع بورتو هذا الموسم، أظهر خلالها قدرات دفاعية مميزة، وكان أحد أسباب تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر الصفقة الأولى للمدرب زين الدين زيدان بعد عودته مرة أخرى لتدريب ريال مدريد، وسط توقعات بالمزيد من التعاقدات نهاية الموسم.

ووفقاً للعديد من التقارير الإعلامية، سيتسبب التعاقد مع صاحب الـ 21 عاماً في رحيل خيسوس فاييخو عن الميرينغي.