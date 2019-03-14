رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رونالدو يرد على تصرف سيميوني في مباراة الذهاب مما قد يعرضه للإيقاف

يواجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس خطر الغياب عن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على خلفية احتفاله المثير للجدل خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.



وفاز البيانكونيري على الروخيبلانكوس بنتيجة (3-0)، الثلاثاء الماضي، في إياب دور الـ 16 في مباراة شهدت تسجيل رونالدو 3 أهداف، ليعبر يوفي لربع النهائي.

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وقال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي أن البرتغالي معرض لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بسبب تقليد احتفال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في مباراة الذهاب، والذي عوقب بسببه بغرامة مالية.



وكان يويفا قد عاقب سيميوني بغرامة مالية قيمتها 17.100 ألف جنيه استرليني.



وأضاف الموقع أنه إذا ثبت أن رونالدو وجه احتفاله تجاه جماهير أتلتيكو مدريد، فمن المتوقع أن يعاقب الدولي البرتغالي بالإيقاف لمباراة واحدة.