برشلونة يكشف عن فترة غياب ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

أعلن برشلونة الإسباني فترة غياب نجمه عثمان ديمبيلي الذي تعرض للإصابة أمام ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الفرنسي الشاب هدفاً في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلاوغرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي أن ديمبيلي يعاني من إصابة في فخذه الأيسر مما قد يبعده عن الملاعب بين 3 إلى 4 أسابيع.

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وسجل ديمبيلي 13 هدفاً مع برشلونة هذا الموسم الجاري في جميع البطولات.

وكان الفرنسي قد تعرض للإصابة أمام رايو فاييكانو، وشارك في الدقيقة 70 أمام ليون لتتجدد آلامه مرة أخرى.

ويحل برشلونة ضيفاً الأحد المقبل على ريال بيتيس في ملعب بينتو فيامارين ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.