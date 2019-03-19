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تأجيل النظر في قضية نيمار وبرشلونة

تأجيل النظر في قضية نيمار وبرشلونة
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نشر 19 اذار/مارس 2019 - 04:37 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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نيمار بقميص فريقه السابق
نيمار بقميص فريقه السابق

أجلت محكمة إسبانية النظر في الدعوى القضائية بين نيمار وناديه السابق برشلونة المرتبطة بالمكافآت لدى تجديد عقده، من هذا الأسبوع إلى 27 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت السلطات القضائية أمس.

ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه القضية، لكن الصحف الإسبانية أشارت إلى إمكانية مثول نيمار وناصر الخليفي، رئيس ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أمام المحكمة الناظرة في القضية.

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وأوضحت محكمة كتالونيا: "الإجراء الذي كان من المقرر أن يُجرى في 21 مارس الجاري بين نيمار دا سيلفا جونيور، ونادي برشلونة لكرة القدم، تمّ تأجيله، والموعد الجديد حُدد في 27 سبتمبر المقبل".

ولم تحدد المحكمة أسباب الإرجاء.

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