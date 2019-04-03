تألق مالكوم يحرج فالفيردي

مالكوم

تحدثت صحيفة "سبورت" اليوم الأربعاء، عن المستوى المميز الذي ظهر به مالكوم أوليفيرا خلال مباراة برشلونة وفياريال، بعد إحرازه هدف وصناعته آخر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل جانب ضمن الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن تألق البرازيلي فتح الباب أمام تساؤلات عديدة تخص تهميشه وعدم الاعتماد عليه كثيراً هذا الموسم من قبل المدرب إيرنيستو فالفيردي، رغم ظهوره بمستوى مميز كلما حصل على الفرصة سواء في الليغا أو الكأس أو دوري الأبطال.

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واستبعد فالفيردي اللاعب من مباريات عديدة مؤخراً رغم تسجيله هدف التعادل أمام ريال مدريد في ذهاب كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود ويزج به أمام إسبانيول وفياريال.

ودخل البرازيلي حسابات مدربه بعد إصابة عثمان ديمبيلي وظهور فيليبي كوتينيو الضعيف، ليشارك بديلاً ثم أساسياً ويقدم الإضافة المرجوة في أهم مراحل الحسم هذا الموسم.