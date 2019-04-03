ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق يوفيتش

لوكا يوفيتش

أشار موقع "إل تشيرينغيتو" المهتم بأخبار الكرة الإسبانية إلى اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بعد أن كان هدفاً لبرشلونة خلال الفترة الماضية.

واجتمعت إدارة ريال في وقت سابق مع وكيل أعمال الدولي الصربي للحديث عن انتقاله إلى النادي الملكي، مع عرض راتب سنوي يناسب تطلعاته، بالإضافة لاستغلال العلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز وفالي رمضاني وكيل أعمال كلٍ من يوفيتش وميراليم بيانيتش.

رئيس فياريال يتهم برشلونة بسرقة الناشئين

كلوب يتحدث عن فان دايك وصلاح

رونالدو يحاول إقناع يوفنتوس بالتعاقد مع فاران

ثلاثة أندية تتنافس لضم كوتينيو

كوفاتشيتش يفضل البقاء في تشيلسي على العودة لريال مدريد

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أيضاً أن برشلونة ابتعد قليلاً في سباق التعاقد مع يوفيتش، بسبب تحول الصفقة إلى ما يشبه المزاد من جانب ناديه ووكيل أعماله.

يذكر أن فرانكفورت سيطلب 70 مليون يورو من أجل التخلي عن المهاجم الصربي، مما يعقد حسم الصفقة بالنسبة للمهتمين نظراً لصغر سن اللاعب وقلة خبرته.