رئيس فياريال يتهم برشلونة بسرقة الناشئين

فريق فياريال

هاجم رئيس نادي فياريال، فيرناندو رويغ، عدداً من أندية الدوري الإسباني، في مقدمتهم برشلونة، بشأن سياستها في التعاقد مع الناشئين، في تصريحات أعقبت المباراة المثيرة بين فريق الغواصة الصفراء والبارسا التي انتهت بالتعادل 4-4، أمس الثلاثاء.

وقال رويغ أن ناديه يمتلك أفضل لاعبين ناشئين في إسبانيا، لكن فرقاً كبرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، “يسرقونهم”، على حد تعبيره.

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وعقب انتهاء المباراة التي كان فياريال فائزاً فيها (4-2) حتى الدقيقة 89، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، ندد رئيس فياريال بسلوك الأندية المذكورة تجاه لاعبيه الناشئين.

كما أشاد رويغ بأداء فريقه الذي أكد أنه قدم “مباراة عظيمة”، وأثبت أنه فريق جيد، معتبراً أنه في حين حصد برشلونة نقطة التعادل، خسر فياريال نقطتين، وأضاف: “يجب الاستمرار…تتبقى 8 مباريات في الدوري الإسباني، وإذا لعبنا بنفس هذا المستوى…يمكننا أن نغادر الملعب دائماً برؤوس مرفوعة”.