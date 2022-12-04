تحديث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم 2022

تحديث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022 من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16 في الشوط الأول والثاني.

ستعلن صافرة الحكم السلفادوري إيفان بارتون بعد قليل بداية مباراة إنجلترا والسنغال على استاد البيت الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في إطار منافسات دور الـ 16، حيث أن الفائز من هذه المواجهة سيكون على موعد لملاقاة منتخب الديوك الفرنسية في دور ربع النهائي.

تحديث مباشر مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022

سنبقى في تغطية مستمرة وتحديث مباشر خلال مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022 ، التي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 Max، وعبر قناة Alkass EXTRA One HD.

يشار إلى أن يوم أمس تحددت أولى مواجهات دور ربع النهائي يوم 9 ديسمبر، حيث ستكون هناك مواجهة مثيرة بين الأرجنتين وهولندا للصراع على اللقب وللفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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معلق مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022