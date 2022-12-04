من هو حكم مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم قطر 2022؟

تعرف على حكم مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022 من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف البطولات والمسابقات خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة إنجلترا والسنغال الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد البيت، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث سيلاقي الفائز من هذه المواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

حكم مباراة إنجلترا والسنغال في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2018، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف البطولات، كما تم اختياره مرتين في مونديال قطر، الأولى كانت لإدارة مباراة ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة، والثانية لإدارة لقاء البرازيل وسويسرا في المجموعة السابعة.

وسينضم إلى بارتون في الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء كل من الحكم المساعد ديفيد سانتوس، والحكم المساعد الثاني كاثرين نيسبيت، والحكم الرابع هيكتور سورتو، وحكام الفار درو فيشير، وأرماندو فيريال.

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