معلق مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16.

يترقب العالم اليوم انطلاق صافرة الحكم التي ستعلن عن بداية مباراة إنجلترا والسنغال على استاد البيت، في إطار منافسات دور الـ 16، حيث أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه منتخب فرنسا في دور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الثمامة.

معلق مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة إنجلترا والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق عامر الخوذيري، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خليل البلوشي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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