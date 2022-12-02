تحديث مباشر لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب كل المعلومات الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تلعب الآن مباراة البرازيل والكاميرون على استاد لوسيل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم قطر 2022، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين البرازيل والكاميرون، بعد شوط تكتيكي بامتياز بين الفريقين في انتظار ما سيفضي به الشوط الثاني من تغييرات وتكتيكات جديدة من مدربين الفريقين.

تحديث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم قطر 2022

يلعب اليوم منتخب البرازيل بأريحية في مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات، وخاصة بعد أن ضمن التأهل في الجولة الماضية عقب الفوز على سويسرا بهدف النجم كاسيميرو، في الناحية الأخرى سيحارب منتخب الكاميرون بضراوة لخطف بطاقة التأهل من المجموعة السابعة على حساب صربيا وسويسرا.

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