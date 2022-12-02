معلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السابعة.

تنطلق بعد ساعات قليلة مباراة صربيا وسويسرا على استاد 974 في إطار منافسات المجموعة السابعة الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022، وستكون مواجهة قوية ومثيرة جدًا خاصة وأن كلا الفريقين سيحاربان للفوز للحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني من البطولة.

معلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق علي محمد علي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما من الممكن متابعة اللقاء بصوت المعلق مشاري القرني عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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