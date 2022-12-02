حكم مباراة صربيا وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم اللقاءات التي أدارها في مختلف المسابقات والبطولات خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن تنطلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد 974، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

حكم مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة صربيا وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم الأرجنتيني فيرناندو رباليني الذي بدأ التحكيم الدولي في عام 2014، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في العديد من البطولات، أبرزها تصفيات الدوري السعودي الممتاز والدوري الأرجنتيني، كما وسبق له أن أدار لقاء المغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم النسخة الحالية.

وسينضم إلى رباليني في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد جون بابلو بيلاتي، والحكم المساعد الثاني دييغو بونفا، والحكم الرابع كيفن أورتيغا.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ما طبيعة الحوار الذي دار بين ميسي وليفاندوفسكي؟