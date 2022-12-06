تحديث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 وتغطية بشكل مستمر من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في كلا الشوطين.

يستعد منتخب البرتغال لخوض دور الـ 16 بمواجهة قوية أمام منتخب سويسرا على استاد "لوسيل" الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز في هذه المباراة منتخب المغرب في دور ربع النهائي في كأس العالم 2022، بعد أن تمكن أسود الأطلس اليوم من الإطاحة بالماتادور الإسباني بركلات الترجيح.

تحديث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

سنكون في تغطية مستمرة وبشكل مباشر خلال مباراة البرتغال وسويسرا اليوم، وتحديدًا بعد انتهاء كل شوط من المواجهة، وحاليًا أبرز الأخبار قبل بداية اللقاء هو أن النجم كريستيانو رونالدو لن يكون أساسيًا أمام سويسرا وسيلعب بديلًا عنه اللاعب أوتافيو بناءً على خيارات المدرب فرناندو سانتوس.

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معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022