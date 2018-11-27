تحديد موعد إقامة نهائي كأس ليبيرتادوريس

حافلة بوكا جونيورز التي تعرضت للهجوم من قبل بعض مشجعي ريفر بلايت

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) عن موعد مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.

ويأتي هذا على خليفة تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، بسبب شغب جماهير ريفر بلايت، وإصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز، قبل مباراة الإياب.

وتأجلت المباراة من السبت إلى الأحد، ثم لأجل غير مسمى، بسبب حالة لاعبي الضيوف وإصابتهم جراء تحطم زجاج حافلة الفريق.

وكان كارلوس تيفيز قد أكد أن بعض اللاعبين أصيبوا بصعوبة في التنفس بسبب إلقاء الشرطة قنابل غاز على الجماهير خارج ملعب مونيمنتال.

وسيتم إقامة اللقاء في الثامن أو التاسع من الشهر المقبل، لكن لم يتم تحديد مكان إقامته، إلا أنه سيكون خارج الأرجنتين.

وأعلن الاتحاد خلال خطاب رسمي عن موعد المباراة الجديد، دون تحديد مكان إقامتها.

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وتشير بعض التقارير إلى إمكانية إقامة اللقاء في باراغواي، حيث يتواجد مقر كونمبيول، أو جنوى في إيطاليا، بعدما تقدمت المدينة بطلب لاستضافة اللقاء نظراً للعلاقات التاريخية بين الناديين والمدينة الإيطالية.

كما يظهر اسم أبو ظبي الإماراتية ضمن القائمة حيث يتأهل الفائز باللقب إلى كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدءاً من الثاني عشر ديسمبر المقبل.

ولم يتطرق الخطاب، لإمكانية احتساب بوكا جونيورز فائزاً باللقاء، بناءً على طلب رئيسه دانييل إنغيلتشي، بسبب الضرر الذي وقع على لاعبيه.

وانتهى لقاء الذهاب بهدفين لكل فريق على ملعب لا بومبونيرا.