صلاح يفوز بجائزة الرياضي العربي المتميز لعام 2018

محمد صلاح

فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بجائزة الرياضي العربي المتميز لعام 2018 في الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وأعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فوز صلاح بالجائزة، ومن المقرر أن يتم تكريمه خلال الحفل السنوي المقرر تنظيمه في الـ 9 من يناير المقبل.

وقاد صلاح ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في 26 مايو الماضي بمدينة كييف الأوكرانية أمام ريال مدريد، إلى جانب إنهاء مشواره في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي المؤهل للنسخة الحالية من دوري الأبطال.

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كما حصل المصري على العديد من الجوائز خلال مشواره مع ليفربول، أبرزها لقب الأفضل في النادي عن موسم 2017–2018 باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ومن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وجائزة "لاعب الشهر" في ليفربول 8 مرات.

كما حصل صلاح مع الريدز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً، وحقق رقماً قياسياً تاريخياً في الدوري الإنجليزي بالوصول إلى الهدف الـ 32 خلال موسم واحد بنظام 38 مرحلة.