برشلونة وأتلتيكو مدريد مهددان بعقوبات محلية

ديمبيلي ينقذ برشلونة من خسارة محققة في اللحظات الأخيرة إثر تمريرة قاتلة من زميله النجم ليونيل ميسي

بات أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مهددين بتلقي عقوبات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الدوري المحلي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن أتلتيكو بات معرضاً لتلقي عقوبات، بعد إلقاء جماهير فريقه، الزجاجات الفارغة في منطقة الحكم المساعد الثاني، عقب إحراز عثمان ديمبيلي، هدف التعادل القاتل للبارسا.

وأضافت أن الروخيبلانكوس قد يواجه عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب واندا ميتروبوليتانو إلى جانب عقوبة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو.

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وتابعت أنه في حالة كانت العقوبة مادية فقط، قد تصل إلى 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى تحذير بإغلاق جزئي لملعب الفريق بحال تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن برشلونة قد يتعرض بدوره لغرامة تصل إلى 3 آلاف يورو بسبب تأخره لاعبيه في الظهور قبل بداية الشوط الثاني، بعدما كتب جيل مانزانو، حكم اللقاء، في تقريره للمباراة، بتأخر الفريق الكتالوني لمدة دقيقتين و20 ثانية عن دخول أرضية الملعب.