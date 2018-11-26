مبابي ونيمار المصابان يستعدان لمواجهة ليفربول

مبابي ونيمار

بات الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا مهاجما باريس سان جيرمان جاهزين للمشاركة أمام ليفربول في اللقاء الحاسم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.



ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليفربول ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة على ملعب بارك دو برانس.



وقد أعرب توماس توخيل مدرب بطل فرنسا عن اعتقاده بأن نجميه المصابين سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة المصيرية القادمة والتي من شأنها أن تحدد هوية صاحبي بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16.

صحيفة: إيسكو يتطلع للرحيل عن ريال مدريد

ريال مدريد يستبعد التعاقد مع ديبالا

بيكيه يوافق على دفع 48 ألف يورو للمحكمة الإسبانية

صحيفة: هيغواين إلى تشيلسي في يناير

برشلونة يؤكد غياب سواريز أسبوعين بداعي الإصابة



ويتصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد متساو من النقاط مع ليفربول الثاني (6 نقاط)، في حين يحتل سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة فقط أمام ريد ستار بلغراد.



وفي ظل المنافسة المفتوحة في المجموعة، يحتاج باريس سان جيرمان إلى كامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهاباً على ملعب آنفيلد بنتيجة 3-2.



وقال توخيل عن لاعبيه اللذين أصيبا مطلع هذا الأسبوع خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما: "الآن أعتقد أنهما قادران على اللعب لأنهما قاما (يوم السبت) بتمرين فردي على أرض الملعب".



وأضاف في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الذي تبثه قناة "تي إف 1" الفرنسية أمس الأحد: "يتحسنان يومياً، ويتبقى لنا وقت حتى يوم الأربعاء، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، أعتقد أنهما سيكونان قادرين على اللعب".



وتعرض نيمار ومبابي للإصابة مع منتخبي بلديهما البرازيلي والفرنسي أمام نظيريهما الكاميروني والأوروغوياني على التوالي يوم الثلاثاء الماضي (فازا بنتيجة واحدة 1-0) ودياً.



وأصيب البرازيلي بشد في العضلة الضامة للفخذ اليمنى، ومبابي بكدمة في الكتف وفقاً لناديهما من دون تحديد فترة غيابهما.



ولم يشارك الثنائي الضارب في خط الهجوم، في المباراة التي خاضها الباريسي السبت أمام ضيفه تولوز ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز المستضيف 1-0، وتابعاها من مدرجات ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية.