تعرف على ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022، والتي اختتمت اليوم بمباراة قوية تغلب فيها منتخب البرتغال على نظيره منتخب الأوروغواي بهدفين نظيفين.

ويأتي في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة منتخب البرتغال الذي أصبح بحوزته 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في مبارتين متتاليتين، الأولى أمام غانا بنتيجة 3-2، والثانية أمام الأوروغواي اليوم بنتيجة 2-0.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء الجولة الثانية في كأس العالم 2022

أصبح ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء الجولة الثانية يبدأ بصاحب المركز الأول منتخب البرتغال برصيد 6 نقاط والذي ضمن بذلك التأهل للدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، ويليه منتخب غانا برصيد 3 نقاط بعد التغلب على كوريا الجنوبية اليوم بنتيجة 3-2، أما ثالث الترتيب هو الشمشون الكوري بفارق الأهداف عن الأوروغواي متذيل الترتيب.

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