تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة والحاسمة في المجموعة الثالثة.

يستعد العالم العربي اليوم لمتابعة وتشجيع المنتخب السعودي في رحلته للعبور للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم 2022، حيث ستكون المواجهة حاسمة هذا المساء أمام المكسيك، ولا بديل عن الفوز للتأهل بشكل مؤكد للدور ال16 دون الاعتماد على نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، نبدأ مع قنوات بي إن سبورتس القطرية التي أعلنت قبل البطولة عن نيتها لإذاعة 22 مباراة مجانًا خلال مونديال قطر، من بينها مباريات المنتخبات العربية.

قناة beIN Sports

القمر: نايلسات

التردد 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Alkass

القمر: نايلسات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

القمر: Hispasat

التردد: 12398

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

قناة FOX Sports Eredivise 4

القمر: Astra 3A

التردد: 11739

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة ARENA SPORT

القمر: Eutelsat

التردد 11512

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 30000

قناة Polsat Sport

القمر: هوتبيرد

التردد: 11158

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 22000

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