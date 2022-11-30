تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة والحاسمة في المجموعة الثالثة.
يستعد العالم العربي اليوم لمتابعة وتشجيع المنتخب السعودي في رحلته للعبور للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم 2022، حيث ستكون المواجهة حاسمة هذا المساء أمام المكسيك، ولا بديل عن الفوز للتأهل بشكل مؤكد للدور ال16 دون الاعتماد على نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، نبدأ مع قنوات بي إن سبورتس القطرية التي أعلنت قبل البطولة عن نيتها لإذاعة 22 مباراة مجانًا خلال مونديال قطر، من بينها مباريات المنتخبات العربية.
- قناة beIN Sports
القمر: نايلسات
التردد 12604
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة Alkass
القمر: نايلسات
التردد: 11919
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal
القمر: Hispasat
التردد: 12398
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز 27500
- قناة FOX Sports Eredivise 4
القمر: Astra 3A
التردد: 11739
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة ARENA SPORT
القمر: Eutelsat
التردد 11512
الاستقطاب: عامودي
معدل الترميز: 30000
- قناة Polsat Sport
القمر: هوتبيرد
التردد: 11158
الاستقطاب: عامودي
معدل الترميز: 22000
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