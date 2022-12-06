تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ 16 اليوم مساءً.
ينتظر عشاق كرة القدم وخاصة في الوطن العربي انطلاق صافرة البداية في مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، والتي ستلعب على استاد المدينة التعليمية اليوم الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا في كأس العالم قد يكون حاليًا الأكثر بحثًا، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب ضد اسبانيا والتردد الخاص بها.
- تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباراة المغرب
القمر: نايل سات
التردد: 11157
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا
القمر: عرب سات
التردد: 12684
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- تردد قناة المغربية الرياضية (Arryadia) سهيل سات
القمر: سهيل سات
التردد: 12478
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
- تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia TNT HD لمتابعة المغرب واسبانيا
القمر: هوت بيرد
التردد: 10873
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:
موعد مباراة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)