تشافي: اللوم يقع على برشلونة إذا تراجعنا إلى الدوري الأوروبي

يرى المدير الفني تشافي هيرنانديز أن برشلونة لا يستطيع أن يلوم أي طرف إلا نفسه بحال الفشل في بلوغ مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

جاءت هذه التصريحات بعد تعادل البارسا المثير مع ضيفه إنتر ميلان بثلاثة أهداف لكلٍ منهما أمس الأربعاء.

وتضاءلت فرص الفريق الكتالوني في التأهل لدور الـ 16 من البطولة الأوروبية الأهم جراء هذه النتيجة لتصبح المشاركة في الدوري الأوروبي الأكثر قابلية للحدوث.

تشافي مستاء من مسيرة برشلونة الأوروبية

قال المدرب الشاب بعد نهاية المباراة: "اشعر بخيبة أمل كبيرة وبالحزن، وبالغضب بعد نتيجتنا أمام إنتر، إنه خطأنا.

"ارتكبنا الأخطاء في ميونخ، وفي ميلانو، لا نستحق الاستمرار في البطولة إذا لم ننجح في الفوز على إنتر.

"ما زال لدينا بصيص أمل، لكن الأمر لا يعتمد علينا، يجب أن نلتفت إلى أنفسنا، أرى أن مشاركتنا في الدوري الأوروبي ستكون بسبب ما ارتكبناه من أخطاء، وهذا أمر مؤلم."