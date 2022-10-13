تشافي: تعادل برشلونة مع إنتر ميلان كان قاسياً

رفض تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الانقلاب على لاعبيه بعد التعادل المخيب مع إنتر ميلان بنتيجة 3-3 أمس الأربعاء لحساب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع هذا التعادل رصيد البارسا إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر المجموعة.

وباتت فرص البلاوغرانا في حسم التأهل متواضعة وتعتمد على نتائج إنتر في مباراتيه المتبقيتين.

ماذا قال تشافي عن وضعية برشلونة ؟

أكد المدير الفني الشاب في تصريحات إعلامية: "كان دوري الأبطال قاسياً علينا، استقبلت شباكنا أهدافاً كثيرة في الشوط الثاني أمام إنتر، وكان الشوط الأول ممتازاً بالنسبة لنا.

"كرة القدم رياضة تلعب فيها الأخطاء دوراً مهماً، لم ندافع بشكلٍ جيد، وثمن الأخطاء باهظ في دوري الأبطال.

"في ميونخ، لم ننجح في إنهاء الهجمات ولم نكن حاسمين، لكن الوضع اختلف أمام إنتر لأننا ارتكبنا أخطاءً دفاعية سجلوا منها."