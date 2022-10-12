تشافي: مواجهة برشلونة وإنتر ميلان أشبه بالنهائي

شدد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أهمية لقاء القمة اليوم الأربعاء الذي سيجمع فريقه بضيفه إنتر ميلان الإيطالي لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر البارسا لقاء الذهاب بين العملاقين الأسبوع الماضي في إيطاليا بهدفٍ دون رد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن إنتر و6 عن بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة.

وباتت مهمة الفريق الكتالوني في اقتناص بطاقة مؤهلة للدور القادم أكثر صعوبة مما يجعل تشافي ولاعبيه مطالبين بتحقيق النصر اليوم في ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

ماذا قال تشافي عن مواجهة برشلونة وإنتر ميلان المصيرية؟

صرح المدير الفني الشاب في أقوال نقلها موقع "يوروسبورت": "نحن في وضعية صعبة فيما يخص فرصنا في دوري أبطال أوروبا.

"سنخوض المباراة غداً (اليوم الأربعاء) بشجاعة وببشخصيتنا المعتادة، وسنحاول استغلال جميع الفرص السانحة.

"لا خيار آخر أمامنا غير الفوز، علينا أن نسعى لاقتناص نقاط اللقاء الثلاث، أحاول غرس الهدوء بين اللاعبين وأن أبقيهم بحالة نفسية جيدة، أريد منهم اغتنام الفرصة، واعتبار المباراة بمثابة النهائي."