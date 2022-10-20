تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام آيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرض تفاصيلها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز ما يخص هذه المواجهة اليوم.

يلعب اليوم نادي آرسنال الإنجليزي على ملعبه "الإمارات" مباراة مؤجلة منذ سبتمبر الماضي في الدوري الأوروبي أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي، ويتصدر الجانرز مجموعته برصيد 9 نقاط والتي يتنافس فيها أيضًا بودو غليمت وزيوريخ.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام آيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بي إس في آيندهوفن اليوم في الدوري الأوروبي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: وايت – هولدينغ – ماغاليس - تيرني

الوسط: فييرا – لوكونغا - تشاكا

الهجوم: ساكا – نيكيتاه - نيلسون

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