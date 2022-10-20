موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم والقناة الناقلة.

بعد تبدد حلم التأهل بنسبة كبيرة إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا، وبعد فقدان الصدارة عقب الخسارة في سانتياغو برنابيو، يدخل اليوم برشلونة مواجهة أمام فياريال على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وينتظر اليوم عشاق البلوغرانا أن يكون هناك أي تغيير من جانب تشافي على تشكيلة الفريق وطريقة اللعب، حيث أن نتائج المباريات الماضية كانت مخيبة للآمال، وفي الغالب الهزائم التي تعرض لها الفريق كانت بسبب الاختيارات لبعض الأسماء التي كانت لها يد ودور كبير في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

اليوم: الخميس 20 أكتوبر 2022

المناسبة: الجولة 10 من منافسات الدوري الإسباني

الملعب: سبوتيفاي كامب نو

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

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