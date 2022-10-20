جدول مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز المواعيد الكروية لهذا اليوم والقنوات الناقلة.

تستمر اليوم المواجهات النارية والحماسية في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية، حيث تستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقي خلالها فولهام مع أستون فيلا، وليستر سيتي مع ليدز يونايتد، كما ستكون هناك مواجهة قوية في الدوري الإسباني حينما يلتقي مساء اليوم برشلونة مع نظيره فياريال في منافسات الجولة العاشرة من الليغا.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 12

فولهام ضد أستون فيلا – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 English

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 10

أوساسونا ضد ريال بيتيس – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

برشلونة ضد فياريال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري الأوروبي – مباراة مؤجلة

آرسنال ضد بي إس في آيندهوفن – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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