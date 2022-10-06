تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء اليوم.

يستضيف اليوم نادي آرسنال الإنجليزي نظيره نادي بودو غليمت النرويجي على ملعب "الامارات"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ويأمل مشجعي المدفعجية أن يحقق الفريق الانتصار اليوم لمواصلة التألق تمامًا كما يفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بودو غليمت اليوم في الدوري الأوروبي نقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: سواريس – تومياسو – هولدينغ - تيرني

الوسط: أوديغارد – لوكونغا - فييرا

الهجوم: ماركينيوس – نيكيتاه - مارتينيلي

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