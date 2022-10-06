موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم نادي آرسنال الإنجليزي لمواجهة نادي بودو غليمت النرويجي على ملعب "الإمارات"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويطمح اليوم مشجعي آرسنال أن يتمكن فريقهم تحت قيادة أرتيتا من تحقيق الفوز لخطف المركز الأول على حساب بودو غليمت الذي يتصدر بعد آخر جولتين الترتيب برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة آرسنال وبودو غليمت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم: الخميس 6 أكتوبر 2022

صافرة البداية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الإمارات

القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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