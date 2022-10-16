تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

سيحل اليوم آرسنال ضيفًا على نظيره ليدز يونايتد على ملعب "آيلاند رود" في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الجانرز هذه المواجهة اليوم لتأكيد الصدارة وللمحافظة على المركز الأول في البريميرليغ من الملاحق الأول مانشستر سيتي الذي يلعب اليوم أمام ليفربول.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-2-3-1، ومن المتوقع دخول الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: تومياسو – ماغاليس – ساليبا - وايت

الوسط: تشاكا – بارتي – أوديغارد – مارتينيلي - ساكا

الهجوم: غابرييل خيسوس

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