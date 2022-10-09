تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي آرسنال نظيره نادي ليفربول على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل اليوم المدفعجية هذا اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث فقط لا غير، وذلك لاستعادة صدارة البريميرليغ التي يسيطر عليها مؤقتًا مان سيتي بعد فوز ساحق يوم أمس ساوثهامبتون برباعية نظيفة.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فقد يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-2-3-1، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: وايت – ساليبا – ماغاليس - زينشينكو

الوسط: توماس بارتي – تشاكا – مارتينيلي – أوديغارد - ساكا

الهجوم: نونيز – غابرييل خيسوس

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