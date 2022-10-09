جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية والتفاصيل المتعلقة بها والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم سيكون حافلًا بالمواجهات النارية وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستكون هناك مواجهتين من نار الأولى بين ليفربول وآرسنال المتصدر، والثانية بين مانشستر يونايتد وإيفرتون.

أيضًا ستكون هناك مباراة حماسية في الدوري الإسباني سيلتقي فيها نادي برشلونة مع سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الثامنة، سيسعى خلالها النادي الكتالوني لتحقيق الثلاث نقاط لاستعادة الصدارة من جديد عقب الانتصار الذي حققه الملكي أمس أمام خيتافي.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة العاشرة

آرسنال ضد ليفربول – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة الثامنة

ريال سوسيداد ضد فياريال – الموعد: 7:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

برشلونة ضد سيلتا فيغو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة التاسعة

أودينيزي ضد أتالانتا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

كريمونيزي ضد نابولي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

روما ضد ليتشي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

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