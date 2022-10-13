تشكيلة آرسنال اليوم أمام بودو غليمت في الدوري الأوروبي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي آرسنال هذا المساء لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي بودو غليمت النرويجي على ملعب "اسبميرا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، ويسعى الجانرز لتكرار نتيجة مباراة الذهاب التي تمكن خلالها من تحقيق الفوز بعد تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة في شباك بودو.

تشكيلة آرسنال اليوم أمام بودو غليمت في الدوري الأوروبي

تشكيلة آرسنال اليوم أمام بودو غليمت في الدوري الأوروبي تحدثت عنها التقارير الصحفية المنشورة على المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التوقعات من المقرر أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على خطة لعب 4-3-3، وستكون الأسماء التالية ضمن تشكيلة الفريق اليوم:

الحراسة: تيرنر

الدفاع: تيرني ، ماغاليس ، هولدينغ ، تومياسو

الوسط: تشاكا ، لوكونغا ، فييرا

الهجوم: نيلسون ، نيكيتاه ، ماركينيوس

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