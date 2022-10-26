تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم على ملعب "ميتروبوليتانو" نظيره الألماني باير ليفركوزن في مباراة رد اعتبار لسيميوني وفرقته بعد الخسارة في الذهاب بهدفين نظيفين، أيضًا يتطلع الأتليتي لحصد الثلاث النقاط التي من شأنها تعزيز فرص الفريق لخطف بطاقة تأهل من المجموعة التي يتصدرها كلوب بروج البلجيكي برصيد 10 نقاط.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب الأتلتيكو دييغو سيميوني على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: مولينا – سافيتش – خيمينيز - رينيلدو

الوسط: كوريا – كوندوغيبا – فيتسل - نيغويز

الهجوم: موراتا - غريزمان

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