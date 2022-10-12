تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني متصدر المجموعة نادي كلوب بروغ البلجيكي على ملعب "ميتروبوليتانو" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويتطلع الأتلتيكو في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز خاصة وأنه يتذيل الترتيب ولا يملك إلا 3 نقاط فقط وبات مهددًا بالخروج من البطولة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب دييغو سيميوني على خطة لعب 3-5-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أوبلاك

الدفاع: سافيتش – خيمينيز - رينيلدو

الوسط: مولينا – كوكي – فيتسل – ليمار - كاراسكو

الهجوم: كوريا - غريزمان

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