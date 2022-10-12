تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتحدث عن تفاصيلها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض اليوم نادي برشلونة الإسباني مواجهة مصيرية أمام إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، ويترقب عشاق البارسا ما ستسفر عنه هذه المباراة، حيث أن الخسارة اليوم تعني أن تشافي وفريقه إلى الدوري الأوروبي مباشرة كما حدث الموسم الماضي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: سيرجيو روبرتو – بيكيه – غارسيا – ألونسو

الوسط: جافي – بوسكيتس – بيدري

الهجوم: فاتي – ليفاندوفسكي – ديمبيلي

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