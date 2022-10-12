تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتحدث عن تفاصيلها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل اليوم نادي إنتر ميلان الإيطالي ملعب "كامب نو" لمواجهة نادي برشلونة الإسباني وهو منتشيًا بانتصاره في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والجميع يعلم أن جحيم الكامب نو لن يكون رحيمًا بفرقة إنزاغي هذا المساء، وبشكل عام لا يمكن التكهن بما ستسفر عنه هذه المواجهة المرتقبة اليوم التي ستحمل المفاجآت بالتأكيد.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب إنتر فيليبو إنزاغي على خطة لعب 3-5-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أونانا

الدفاع: باستوني – دي فري - سكرينيار

الوسط: ديماركو – مخيتريان – كالهانغولو – باريلا - دومفريس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – دجيكو

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